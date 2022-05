Salvador Rolando Ramos, norte-americano de origem ‘hispânica’, que completou 18 anos e deixou oficialmente de ser menino a 16 de maio, matou a tiro 19 crianças e duas professoras numa escola primária do Texas. Como a polícia o ‘abateu’ no decurso do massacre, extinguiu-se a responsabilidade penal. Se esta notícia fosse uma estória infantil, concluiríamos que os sobreviventes serão felizes para sempre.









