Só estaremos prontos a enfrentar a praga dos fogos florestais quando assumirmos que são uma espécie de "hipertermia maligna": o sintoma de doenças graves, diagnosticadas há muito tempo. Alterações climáticas, desertificação do interior, abandono da agricultura e da pecuária, desordenamento do território e taxa de natalidade baixa são as causas profundas do fenómeno que nos atormenta ano após ano.









