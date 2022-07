Uma vez mais, uma mãe condenou à morte um recém-nascido lançando-o ao lixo. É contranatura, porque as mães estão programadas para se sacrificarem pelos filhos. Tal como disse Herberto Hélder com a sabedoria dos poetas, "as mães são as coisas mais altas que os filhos criam". E o que mais nos horroriza é a mãe não ter abandonado o filho num lugar seguro, o que a isentaria de responsabilidade penal.









