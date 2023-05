Bem podem as “forças populistas 24 de abril” agradecer às instituições democráticas os altos serviços prestados para desacreditar o Estado de Direito nas últimas semanas. Com tal contributo têm a sua missão muito facilitada. E porquê? Não temos um Governo apoiado por uma maioria parlamentar sólida, que dispõe de um horizonte temporal que lhe permitiria desencadear as reformas necessárias na saúde, na educação, na justiça ou no sistema fiscal?









Ver comentários