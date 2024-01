O protesto massivo e quase espontâneo dos polícias deve ser encarado muito a sério pelos órgãos de soberania. A desconsideração das suas reivindicações poderá tornar os polícias uma presa fácil da demagogia e do populismo, abrindo as portas à indisciplina. Tem de ser ouvido com atenção pelo Governo, a quem cabe conduzir a política geral do país, pela Assembleia da República, cuja reserva absoluta de competência legislativa inclui o estatuto das Forças de Segurança, e pelo Presidente da República, que está incumbido de assegurar o regular funcionamento das instituições.









