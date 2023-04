Durante a presente crise, tem sido evocada uma obra da historiografia clássica – “A Guerra do Peloponeso”, de Tucídides –, para explicar uma lei válida nas relações internacionais: nenhuma superpotência assiste à ascensão de um rival sem oferecer resistência. A guerra do Peloponeso deveu-se à preocupação de Esparta com a emergência de Atenas.









Ver comentários