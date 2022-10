Diana Santos morreu longe de Vila do Conde, onde nasceu há 40 anos, e do seu único filho. Talvez em França, onde o cadáver apareceu (sem cabeça, sem braços e sem pernas) ou no Luxemburgo, onde vivia. Ainda não se pode estabelecer a causa da morte, mas tudo indica que foi vítima de homicídio qualificado, punível em qualquer desses países com prisão perpétua, embora revisível cumpridos alguns anos.









