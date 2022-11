Vemos, ouvimos e lemos, com muita frequência, relatos de pretensos padres ou ministros religiosos que, aparentemente, se aproveitam da fragilidade de pessoas que sofrem, para lhes extorquirem dinheiro ou praticarem abusos sexuais. Essas estórias acabam sempre da mesma maneira, com os crentes irremediavelmente lesados e com uma enorme dificuldade de responsabilizar os alegados burlões e abusadores.









Ver comentários