Disse Marcelo Rebelo de Sousa que, após as eleições de 10 de março de 2024, chegará a hora do Presidente. Augusto Santos Silva advertiu que essa hora será difícil (reiterando a crítica implícita à dissolução da AR). Só parcialmente as proposições são verdadeiras. Todas as horas são do Presidente: quando promulga ou veta leis, nomeia e demite governos ou altos dignitários do Estado e exerce as restantes funções.









