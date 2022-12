No "processo Casa Pia", que se arrasta há cerca de onze anos, preenchendo uma boa parte da vida de vítimas, arguidos, magistrados, polícias e jornalistas, foram proferidos dois novos acórdãos. O Tribunal Constitucional indeferiu vários recursos dos arguidos, que incidiam em questões processuais e, quase em simultâneo, o Tribunal Criminal de Lisboa absolveu os arguidos dos crimes praticados na "casa de Elvas", em nome do princípio "in dubio pro reo". Mas na comunidade subsiste, acima de tudo, a dúvida sobre se terá sido feita justiça.