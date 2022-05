O Acórdão n.º 268/2022 do Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas da Lei n.º 32/2008 que determinam a conservação dos "metadados", ou seja, dos dados de localização e tráfego relativos a todas as comunicações (ou à sua tentativa), pelo período de um ano, para uma eventual utilização na prevenção, repressão e investigação de crimes graves.