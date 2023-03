A expressão "privatização do Direito" é ambígua e pode induzir em erro. Na verdade, para além do Direito Público, em que intervêm o Estado e outras entidades públicas, há um Direito Privado, que rege relações entre particulares e se subordina a princípios de autonomia e paridade. Este "pluralismo" do Direito é o antídoto essencial contra a sua vocação totalitária.









