Consagrado como direito fundamental (de natureza social) na Constituição de 1976, o direito à saúde é uma das mais relevantes proezas do regime democrático. Portugal tornou-se, em finais do século XX, um país com uma esperança média de vida que ultrapassou os 80 anos e com uma taxa de mortalidade infantil que torna credível o nosso amor pelas crianças e o nosso compromisso com as gerações futuras.