Anedota do Português

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os brasileiros contam anedotas engraçadas sobre nós, portugueses. Há vinte anos, quando me desloquei a Brasília para a criação do Forum de Informações Lusófono, um oficial da Agência Brasileira de Informações confidenciou-me: "Diretor, veio cá o seu antecessor e pegou um táxi no aeroporto. Quando o motorista lhe perguntou para onde ia, respondeu: jamais o saberás".Ri-me com gosto, mas ...