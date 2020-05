Banco novo, vida velha

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A atualidade política doméstica tem sido dominada pela polémica que envolveu o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, a propósito do Novo Banco. Esta mutação genética do BES, criada para separar o trigo do joio (que bela seara!), passou para um fundo privado ("Lone Star"), mas o Estado, ou seja, o Povo, continua a pagar a fatura.Resumindo a situação: o Novo Banco acumulou prejuí...