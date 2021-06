No dia 28 de maio, um grupo de "devotos" evocou o ditador que governou Portugal durante trinta e seis anos. Não sei bem se a data foi escolhida com critério. Afinal, ao que se sabe, António Oliveira Salazar não teve qualquer papel no golpe de estado militar de 1926, que instaurou uma "ditadura nacional" (cito os autores). Talvez possamos considerá-lo um recetador…O "meu" 28 de maio pode ser comemorado com rigor. Foi nesse exato dia, em 1911, que ...