Caso Meco: posfácio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Numa noite fria, invernosa, a 15 de dezembro de 2013, seis jovens estudantes, que participavam em atividades de uma praxe universitária na praia do Meco, foram arrastados por uma onda e morreram. Salvou-se o chefe da praxe (‘dux’), do qual as famílias dos mortos nunca lograram obter explicações cabais. Depois de um inquérito sem arguidos, o MP arquivou o processo.O que fizeram os pais? O que quaisquer outros pais fariam. Constituíram-se ... < br />