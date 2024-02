É certo que as "claques" ainda integram adeptos interessados no espetáculo desportivo e em apoiar lealmente a sua equipa. Porém, temos de reconhecer que também são, desde há muito, o porto seguro de jovens e menos jovens delinquentes, que se dedicam a atividades que vão do tráfico de droga ao furto e ao roubo, passando pelos crimes violentos cometidos contra adversários ou até mesmo consócios sempre que surge a oportunidade.









