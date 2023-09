Na fatídica noite de 21 de março de 2022, Fábio Guerra, agente da PSP de 26 anos, perdeu a vida devido a graves lesões cerebrais resultantes das agressões selváticas que sofreu à saída de uma discoteca em Lisboa. As imagens de videovigilância e as testemunhas produziram prova bastante para condenar dois (ex-) fuzileiros, Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, como coautores de um crime de homicídio qualificado, nas penas de 20 e 17 anos, respetivamente, embora tenham recorrido para a Relação de Lisboa.









