A prescrição do procedimento criminal e a prescrição da pena têm a sua raiz no Direito Romano e são, com prazos variáveis, conhecidas de todos os sistemas jurídicos da grande família romano-germânica, incluindo o português. Aparentemente, destinam-se a alcançar a paz jurídica através do “esquecimento”, pressupondo que existe um tempo próprio para condenar e punir.