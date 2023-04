Há muitas e boas razões para as denúncias anónimas serem encaradas com desconfiança. Desde a inquisição até à ditadura que nos oprimiu durante quase meio século, a delação esteve ao serviço da calúnia, da vingança e da cupidez.



Por esse mundo fora, a história não é mais edificante, bastando evocar a barbárie nazi, as purgas estalinistas ou as perseguições do macarthismo.









