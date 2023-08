Durante seis dias, tantos quantos os necessários para criar o Mundo segundo o Livro do Génesis, o Estado português fixou-se na Jornada Mundial da Juventude, promovida pela Igreja Católica com intervenção direta do seu mais alto dignitário, que é também Chefe de Estado do Vaticano. Peregrinos nacionais e estrangeiros, com o Presidente da República a perfilar-se como o primeiro entre eles, seguiram o Papa Francisco, cuja simplicidade e palavras claras sobre a igual dignidade de “todos” e a compaixão pelos mais fracos ecoaram na consciência moral de crentes e não crentes.









