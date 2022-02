A Humanidade tem uma tendência suicidária irreprimível. A braços com uma pandemia que já causou seis milhões de mortos “oficiais”, enfrentando o terrorismo global e sem antídoto para as alterações climáticas que induziu, lançou-se numa aventura militar de desfecho imprevisível. Em grosseira violação da Carta da ONU, a Rússia invadiu a Ucrânia após reconhecer a independência de parte do território.