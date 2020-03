Emergência antiviral

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No meio de uma gravíssima crise, que vai deixar feridas dificílimas de sarar, a democracia portuguesa revelou uma vitalidade que permite afastar as alegações que tantas vezes se fazem contra os políticos em geral. Na hora mais negra, o Presidente soube decidir bem e justificar melhor a sua decisão e o Governo aprovou um conjunto equilibrado de medidas de execução.Muito mais grave do que declarar o estado de emergência teria ...