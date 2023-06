A narrativa do Direito Penal parece o estranho cruzamento de um “thriller” com um conto de fadas. No ensino da disciplina, recorre-se a casos práticos reais ou imaginários, que consubstanciam a prática de crimes, sucedendo-se uma análise que conduz à subsunção dos factos em normas incriminadoras que preveem os limites mínimo e máximo da pena aplicável.









