Presos no seu labirinto, PCP e Bloco de Esquerda são chamados a viabilizar o Orçamento do Estado. Se não o fizerem, correrão o risco de uma severa punição eleitoral. Se o fizerem, continuarão a provar, aos olhos do eleitorado, a sua escassa relevância. No meio, está a incerta virtude de uma viabilização do orçamento por um PSD assustado com a precipitação de eleições.