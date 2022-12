No dia 26 de janeiro de 2019, às 20h37, em Setúbal, nasceu uma menina chamada Jéssica Biscaia. Apesar de ter vindo ao mundo com boa saúde, num país que proclama o superior interesse da criança, essa menina morreu no dia 20 de junho, vítima de um verdadeiro catálogo de crimes violentos e graves, que inclui raptos, ofensas à integridade física qualificadas, violação agravada e homicídio qualificado.









Ver comentários