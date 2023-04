Numa época de prosperidade de movimentos inorgânicos e populistas, que, em alguns casos, não enjeitam a linguagem do ódio e da violência para se manifestarem, é reconfortante constatar a existência de sindicatos que resistem a essa tendência e procuram caminhos dignos do Estado de direito democrático para exprimirem as suas reivindicações e defenderem os direitos dos associados.









