Apesar dos esforços do tio para proibir a publicação, o livro de Mary Trump acaba de ver a luz do dia. ‘Demasiado e nunca suficiente: Como a minha família criou o homem mais perigoso do mundo’ é o título de uma obra que tem como herói óbvio Donald Trump. Em tempo de vacas magras para editores e livreiros, um milhão de exemplares vendidos apenas no primeiro dia!