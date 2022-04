Há limites para o humor? A questão é recorrente e foi trazida mais uma vez à tona pela bofetada dada por Will Smith a Chris Rock na cerimónia de entrega dos Óscares. Investido no papel de apresentador, Chris Rock disse uma piada de gosto duvidoso sobre a falta de cabelo de Jada Pinkett Smith, causada por doença, suscitando a reação violenta de Will Smith, que obnubilou o seu Óscar de melhor ator.