Diz-se, com razão, que os cargos fazem as pessoas. No que me respeita, estou certo de que os quase vinte anos de serviço público na área da Administração Interna me tornaram mais sensível aos problemas de segurança. Inversamente, as pessoas também fazem os cargos: eu teria sido decerto outro ministro ...

Exclusivos CM Este artigo é exclusivo para Assinantes Correio da Manhã ouAssine 1 mês por 1€. Se já é Assinante, faça o seu login Para ler TODOS OS EXCLUSIVOS CM de hoje por 0.60€ + IVA



ou

UTILIZE O Obtenha o seu código de acesso com uma simples chamada telefónica Assine agora o Correio da Manhã Digital (tal como é impresso em papel, veja exemplo Acesso integral ao Correio da Manhã ePaper

Acesso ilimitado a todo o site do Correio da Manhã.

Todos os exclusivos, opinião e análise da edição em papel. Saiba mais