Megamarquês

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O desfiar de números do Processo Marquês é impressionante. Ainda no decurso das fases preliminares (agora em instrução), integra 53 000 páginas e 13,5 milhões de ficheiros informáticos. Durante o inquérito, foram ouvidas 200 testemunhas e analisadas 500 contas bancárias. A acusação, com mais de 3000 páginas, dirige-se a 28 arguidos e envolve centenas de crimes!Os números esmagadores evidenciam ... < br />