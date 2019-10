Na morte do cinema

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Entrávamos num espaço pluridimensional, a que uma iluminação ténue emprestava certa aura de mistério. Um arrumador silencioso conduzia-nos ao lugar. E esperávamos, contendo a ansiedade, que as luzes se apagassem, ouvindo música ambiente (recordo-me de uma encantatória versão instrumental de ‘White Shade of Pale’, com forte sabor a Bach, no Cine-Teatro de Chaves).Depois, as luzes apagavam-se e o sí... < br />