Soubemos com surpresa que o Primeiro-Ministro é suspeito (até agora não arguido), num processo-crime instaurado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, com base em escutas nas quais terá sido invocado o seu nome, no âmbito de outro processo, em que são arguidos, entre outros, um advogado seu amigo e o seu chefe de gabinete, indiciados da prática de crime de tráfico de influência.









