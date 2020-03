O século quântico

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se, na segurança pública, o século XXI se iniciou com os abomináveis atentados de 11 de setembro, na proteção civil parece ter começado no dia incerto em que as autoridades chinesas detetaram o Covid-19. Se o cenário apresentado pela Diretora-Geral de Saúde (um milhão de infetados) se convertesse em realidade, poderíamos registar cerca de trinta e cinco mil mortos.O terrorismo global de inspiraçã...