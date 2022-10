Consagrada com amplitude no artigo 41º da Constituição, a liberdade religiosa protege por igual quem acredita e não acredita em Deus e quem professa uma religião, seja ela qual for, ou não professa religião alguma. Alcançada em 1910 com a implantação da República, a laicidade do Estado é uma condição desta liberdade.









