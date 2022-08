Também em Portugal começam a vir a público casos de abuso sexual de crianças praticados por sacerdotes que ignoram a lição do Evangelho: “o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas”. A Igreja deverá distinguir agora o essencial do acessório. Em vez de se preocupar com a repercussão mediática, tem de assegurar que estes casos não caem no esquecimento.









