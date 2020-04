Pandemia e perdão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Partilhando o mesmo étimo grego, amnistia e amnésia têm, não por acaso, o mesmo significado: esquecimento. No caso da amnistia, é do esquecimento de crimes que se trata. No caso dos chamados perdões genéricos, como o aprovado pela Assembleia da República no quadro da pandemia do coronavírus, está em causa o esquecimento de uma parte da pena: dois anos de prisão.Tempos houve, num passado recente, em que as amnistias ...