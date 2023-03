O Governo anunciou medidas que obrigam os proprietários a arrendarem casas devolutas, no contexto de um programa destinado a aumentar a oferta. O anúncio, não acompanhado de um projeto, gerou controvérsia e já obrigou a explicações: por exemplo, as casas de férias não serão abrangidas. A medida poderá afugentar o “eleitorado de centro”, de que têm dependido as vitórias eleitorais.









