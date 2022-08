Foi difundida a notícia de que Archie Battersbee, um menino inglês de 12 anos, morreu depois de os pais não terem conseguido evitar que as máquinas que mantinham as suas funções cardiorrespiratórias fossem desligadas, por terem perdido ações no Supremo Tribunal do Reino Unido e no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.









Ver comentários