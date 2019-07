Quando somos bons…

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Matilde, bebé de olhos rutilantes, sofre aos dois meses de uma doença rara, daquelas cujo nome é difícil de reproduzir (atrofia muscular espinhal) e a paralisará de forma irreversível se não for tratada com urgência. Armados com a teimosia do amor, os pais de Matilde não desistem da filha. O tratamento, que custa dois milhões de euros, é hoje a sua razão de existir.Pessoas que não conhecem Matilde ... < br />