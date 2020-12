Nas últimas duas semanas, Portugal tem seguido com emoção o drama vivido pela família Carreira, que perdeu o seu membro mais jovem: uma menina de apenas vinte e um anos repletos de sonhos e promessas, que dava os primeiros passos no mundo da música e da moda sob o olhar carinhoso dos pais e irmãos. Um acidente brutal tirou-lhe a vida quando viajava com o namorado.