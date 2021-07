Segurança em revista

Paulo Viseu Pinheiro, embaixador de Portugal na Rússia, será o próximo secretário-geral do sistema de segurança interna. Tem a experiência (foi dirigente dos serviços de informações) e as qualidades requeridas para o exercício do cargo: é sóbrio, competente e capaz de gerar consensos. Abre-se uma nova era do sistema, encerrando os ciclos dos militares e magistrados.Instituído em 1987, o sistema contou inicialmente com um “gabinete” que não passava de uma sucessão de reuniões informativas e com um secretário-geral que desempenhava o papel de coordenador de forças e serviços (em especial por ocasião de grandes eventos). O coronel Sousa Vicente e o general Leonel de Carvalho cumpriram essa missão de forma dedicada e competente.