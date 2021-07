Somos cada vez menos

Repetindo o feito contemporâneo do estertor da ditadura (de 1960 a 1970), Portugal perdeu população na última década: 214 mil pessoas de 2011 a 2021, ou seja, 2% da população residente. A existência de um saldo migratório positivo durante esse período acentua a realidade crua das baixas taxas de fertilidade e natalidade e de um sensível envelhecimento da população.Estes dados provisórios superam as piores expectativas e não serve de consolação constatar que alguns concelhos (poucos) viram aumentar o número de residentes ou que o recenseamento foi bem feito. Uma análise de pormenor aos números do recenseamento revela, pelo contrário, outra tendência preocupante: para a desertificação do interior e o “encurtamento” territorial.