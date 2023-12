A formação de uma aliança com o CDS e personalidades do centro-direita era a melhor estratégia eleitoral para o PSD. Em primeiro lugar, porque pretende resgatá-lo do cerco montado pelos partidos à sua direita. Em segundo, porque o sistema proporcional e o método de Hondt permitem antever, apesar dos resultados recentes do CDS, um moderado aumento de mandatos que pode ser decisivo nesta eleição.









