Os casos sucessivos que levaram à demissão de vários titulares de cargos políticos culminaram com a aprovação, pelo Conselho de Ministros, de um prolixo questionário de trinta e seis perguntas, a apresentar a futuros membros do Governo para apurar se reúnem as condições para o exercício do cargo. Creio, porém, que bastaria perguntar aos convidados (sob condição suspensiva) se reúnem os requisitos legais para o efeito e estão dispostos a cumprir os princípios da ética republicana, dedicando-se ao serviço público e colocando o bem comum acima de interesses particulares.









