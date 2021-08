Um adeus americano

Depois de John Kennedy ter vencido a eleição presidencial e ter começado a montar a sua Camelot, um jornalista perguntou a Fidel Castro o que pensava do novo inquilino da Casa Branca. A resposta foi seca: “É o Presidente dos Estados Unidos da América”. Por trás do truísmo está a ideia de que a política norte-americana não se altera com a mudança de protagonistas.Donald Trump pôs em crise esta convicção, compartilhada por setores da esquerda, pessoas com preconceitos antiamericanos e crentes na Realpolitik em geral. O negacionismo ambiental, a desvalorização da pandemia, o desprezo pelos direitos humanos e a hostilidade contra a liberdade de imprensa transformaram o seu muito singular (espera-se) mandato num pesadelo real.