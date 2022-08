Agosto é mês de alegria e esperança. As famílias reúnem-se, os adultos retemperam-se do cansaço e as crianças usufruem da ansiada pausa escolar. Porém, o agosto de 2022 poderá ficar registado como um dos mais tristes dos últimos anos, com a banalização da pandemia, fogos florestais devastadores, uma guerra sem fim à vista, a multiplicação de hordas de famélicos e o retrocesso dos direitos humanos.









