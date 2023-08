Há dezoito meses, a Rússia desencadeou uma “operação militar especial” na Ucrânia. É necessário recordar o essencial. Tratou-se de uma invasão ilegítima, à luz da Carta da ONU e do Direito Internacional. Está fora de causa uma legítima defesa efetiva, preventiva ou “preemptiva”, independentemente das razões de queixa que a Rússia possua por ter visto frustradas as expetativas de contenção da OTAN a leste, após o desmembramento da União Soviética e a dissolução do Pacto de Varsóvia.









