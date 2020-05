Valentina, a mártir

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Morta aos nove anos em circunstâncias cruéis, Valentina é uma mártir do nosso tempo. O étimo grego da palavra mártir significa testemunho e Valentina prestou um depoimento que devemos escutar atentamente.É necessário amar e proteger as crianças, mesmo contra as suas famílias, proporcionando-lhes cuidados de educação e saúde para que se tornem adultos livres e dignos.